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Квітка-фаворит: жінка з Черкащини виростила 90 кущів петунії і приймає екскурсії та фотосесії
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Квітка-фаворит: жінка з Черкащини виростила 90 кущів петунії і приймає екскурсії та фотосесії

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Квітка-фаворит: жінка з Черкащини виростила 90 кущів петунії і приймає екскурсії та фотосесії
Суспільне Черкаси

Щодня приймає відвідувачів та не наважується відмовитися від улюбленого захоплення жителька села Старі Бабани, що на Уманщині, 67-річна Людмила Кічий. Понад 15 років вона вирощує петунії. Робить це для душі, та щоб люди милувалися.

Нині обійстя прикрашають 90 кущів, а торік таких на її подвір’ї було понад дві сотні.

Подивитися на десятки різноманітних кущів петунії та пофотографуватися приїхала з онучками жителька села Легедзине Ніна Дятел. Про жінку, яка вирощує петунії, дізналася із соцмереж. Окрім помилуватися, хоче ще й поради для себе отримати щодо догляду за рослинами.

"Дуже люблю квіти, я сама вирощую і люблю квіти, тому й приїхала".

Жінка вирощує петунії
Суспільне Черкаси

Господиня садиби квітникарка Людмила Кічий ділиться досвідом вирощування петуній та проводити екскурсії доводиться мало не щодня.

"Живемо в такому місці по центральній дорозі села, любимо, щоб було гарно і для людей, і для нас, квіти люблять нас, ми любимо квіти".

Жінка вирощує петунії
Суспільне Черкаси

Ідея вирощувати петунії належить доньці жінки Анні Діденко.

"Петунія дуже приваблює своїм забарвленням, різноманітністю, це моя квітка-фаворит"

Жінка вирощує петунії
Суспільне Черкаси

Анна розповіла, що розводить петунію уже 15 років. Починали з найпростіших сортів. Перший досвід був невдалим.

"Це були не гібриди. Ми були ще недосвідчені, досвіду не було", — розповіла Людмила Кічий.

Жінка вирощує петунії
Суспільне Черкаси

"По першому разу, мабуть, штук 10 в нас було, були помилки, неправильні сорти підбирали, неправильно висаджували, все було, а потім з роками вже практику пройшли".

Донька допомогла матері лише на початковому етапі, до моменту висадки у ґрунт, який Людмила, принесла з лісу.

Жінка вирощує петунії
Суспільне Черкаси

"У лісі там особливий ґрунт, там перегній, бо там листя".

Людмила Кічий розповіла, що зазвичай, висаджувати розсаду починає в кінці лютого.

"Потім ми пікіруємо, з ящиків пересаджуємо у стаканчики і висаджуємо. Висаджуємо черенок у землю і намагаємося верх відламати, і її можна поруч посадити і буде подвійна квітка виходити. На початку лютого, оце вона в нас квітне вже п’ятий місяць".

На цьому етапі починається найскладніше – догляд за рослинами. Вони не люблять ані пересихання, ані надто волого ґрунту.

Жінка вирощує петунії
Суспільне Черкаси

"Треба вчасно полити, підживити, вчасно обробити, щоб вона дала свої результати".

Жодна квітка, розповіла жінка, не дає стільки квітконосів, як петунія:

"Від квітня до жовтня у неї більш ніж 500 тисяч квіток".

Жінка вирощує петунії
Суспільне Черкаси

Цьогоріч жінка планувала не висаджувати петунію. Доглядати за кущами фізично важко, та все ж наважилася. Нині вивчає нові сорти та як їх можна комбінувати. Квітникарка експериментує для себе, і щоб людям було на щось новеньке подивитися.

"Думаємо, що будемо, діждати б перемоги, і будемо і далі продовжувати свою роботу".

Жінка вирощує петунії
Суспільне Черкаси

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