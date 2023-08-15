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Буковинський онкоцентр до кінця року отримає апарат для променевої терапії: для чого потрібен
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Буковинський онкоцентр до кінця року отримає апарат для променевої терапії: для чого потрібен

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Буковинський онкоцентр до кінця року отримає апарат для променевої терапії: для чого потрібен
Буковинський клінічний онкологічний центр. Фото: Суспільне Чернівці

У Буковинському онкологічному центрі планують встановити лінійний прискорювач для променевої терапії. Завдяки цьому обладнанню пацієнти та лікарі отримуватимуть менші дози шкідливого опромінення під час променевої терапії. Прискорювач закладу розподілить Міністерство охорони здоров'я – для нього в онкоцентрі облаштували спеціальне приміщення за понад 20 мільйонів гривень.

Про це у коментарі Суспільному розповів гендиректор центру Ігор Малишевський.

"Найсучасніший метод лікування"

Цьогоріч Міністерство охорони здоров'я закупило 15 лінійних прискорювачів. Один з них отримає онкологічний центр у Чернівцях до кінця року. Попередньо встановити обладнання планують впродовж жовтня-грудня наступного року. Коли це зроблять, пацієнти з Буковини зможуть отримати лікування в області, а не їхати до медзакладів в інших регіонах.

Малишевський каже, наразі променева терапія – найсучасніший метод лікування онкологічних хвороб. Лінійний прискорювач дозволяє автоматично провести процедуру – так пацієнти та медики отримують мінімальну дозу випромінювання.

"Медики розраховують глибину й ширину пухлини, а також її розташування. Виробляють полімерні корсети й маски. Потім пацієнти отримують дозу іонізуючого випромінювання на ділянку, де є онкологічне захворювання. Це найменша шкода для пацієнта", – каже Малишевський.

Для прискорювача облаштували "бункер"

Для встановлення лінійного прискорювача у центрі з 2021 року облаштовують приміщення – наразі воно готове на 95%. Там зробили товсті стіни, підлогу та стелю шириною до 1,6 метра. Вартість будівництва наразі становить понад 20 мільйонів гривень.

Коли центр отримає обладнання, планують встановити додатковий захист, щоб іонізуюче випромінювання, яке утворюється під час роботи прискорювача, не шкодило людям за межами приміщення.

"Чекаємо на сам апарат, щоб розуміти, якої потужності має бути захист, щоб відповідати усім радіологічним нормам безпеки".

Крім цього, онкоцентр співпрацює з МАГАТЕ, щоб встановити у центрі ще один лінійний прискорювач. Для цього вже мають готове приміщення, а фахівці проходять міжнародну сертифікацію для роботи на новому обладнанні.

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