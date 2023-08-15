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В Івано-Франківську повідомили про замінування будівлі суду
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В Івано-Франківську повідомили про замінування будівлі суду

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В Івано-Франківську повідомили про замінування будівлі суду
Фото ілюстративне: Національна поліція

В Івано-Франківську 15 серпня повідомили про замінування Будинку правосуддя на вулиці Грюнвальдській. Про це повідомили на сторінці Івано-Франківського апеляційного суду у Facebook.

Станом на 14:50 поліцейські завершили перевірку будівлі. Інформація про замінування, що надійшла на електронну адресу суду, не підтвердилася. Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

Вибухових пристроїв в Будинку правосуддя не знайшли, інформують на сторінці міського суду.

"Івано-Франківський апеляційний суд тимчасово припиняє свою роботу через повідомлення про замінування приміщення. Про відновлення роботи повідомимо після перевірки відповідними службами", — йдеться у дописі.

У приміщенні Будинку правосуддя розташовані міський та апеляційний суди. На місці працюють вибухотехніки та поліція, повідомили на сторінці установи.

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