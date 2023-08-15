Короткочасний дощ і гроза. Погода на 16 серпня в Івано-Франківській області

Вдень 16 серпня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ і грозу. Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

"По Івано-Франківську та області — мінлива хмарність, вночі — без істотних опадів, вдень місцями — невеликий короткочасний дощ, гроза, вночі та вранці — слабкий туман", — йдеться у дописі.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 14⁰ до 16⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30-32⁰ тепла. По області вночі — 12-17⁰ тепла, вдень — 27-32⁰ тепла. У високогір'ї Карпат вночі — від 10⁰ до 15⁰ тепла, вдень — 20-25⁰ тепла.

Вітер — східний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах добра, в тумані — 600-900 м.

Як запобігти негативному впливу спеки

Зберігайте прохолоду. Під час спекотної погоди важливо зберігати прохолоду, щоб уникнути негативного впливу спеки на здоров'я.

Під час спекотної погоди важливо зберігати прохолоду, щоб уникнути негативного впливу спеки на здоров'я. Тримайтеся якомога далі від спеки. Уникайте виходу на вулицю та виконання напруженої роботи в найспекотніший час доби. Перебувайте в тіні, не залишайте дітей і тварин у припаркованому транспорті, а за необхідності та можливості — проводьте дві-три години на день у прохолодному місці.

Уникайте виходу на вулицю та виконання напруженої роботи в найспекотніший час доби. Перебувайте в тіні, не залишайте дітей і тварин у припаркованому транспорті, а за необхідності та можливості — проводьте дві-три години на день у прохолодному місці. Тримайте прохолоду у домі. Використовуйте нічне повітря, щоб охолодити дім. Зменште теплове навантаження всередині квартири чи будинку протягом дня, використовуючи штори чи жалюзі та вимкнувши якомога більше електроприладів.

Використовуйте нічне повітря, щоб охолодити дім. Зменште теплове навантаження всередині квартири чи будинку протягом дня, використовуючи штори чи жалюзі та вимкнувши якомога більше електроприладів. Тримайте тіло прохолодним, вживайте достатньо води. Використовуйте легкий і вільний одяг та легку постільну білизну, приймайте прохолодний душ або ванну і регулярно пийте воду. Уникайте солодких, алкогольних напоїв або напоїв з кофеїном.

Сонячний удар — це стан, що виникає внаслідок сильного перегріву голови прямими сонячними променями. Найчастіше його можна отримати у безвітряну погоду, при високій вологості повітря.

Здебільшого з діагнозом "сонячний удар" люди звертаються в лікарню влітку, цьому сприяє підвищена температура повітря. Загальні рекомендації полягають у тому, щоб утримуватися від засмагання з 11:00 до 16:00. Це — найнебезпечніші години.

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