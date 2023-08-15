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Надзвичайний рівень: попередили про пожежну небезпеку на Рівненщині
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Надзвичайний рівень: попередили про пожежну небезпеку на Рівненщині

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Надзвичайний рівень: попередили про пожежну небезпеку на Рівненщині
Фото: Служба порятунку області

Надзвичайний рівень пожежної безпеки оголосили на Рівненщині на 16-17 серпня. Про це повідомили у Facebook обласної Служби порятунку. Під час онлайн-брифінгу в Рівненській ОВА рятувальники закликали не провокувати пожежі й дотримуватися правил безпеки вдома і на природі. Також озвучили статистику за 2023 рік.

Про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 16-17 серпня попередили, пославшись на дані Українського гідрометцентру.

Ідеться загалом про шість областей України, серед яких — Рівненщина. На найближчі дні прогнозують 30º і вище.

Напередодні, 14 серпня, у Привільненській громаді рятувальники гасили пожежу на полі пшениці. А протягом тижня, 7-14 серпня, вони 24 рази виїжджали на пожежі.

Загалом у 2023 році на Рівненщині зафіксували 626 пожеж, в яких загинули 17 людей, в тому числі — одна дитина, ще 13 отримали опіки. 395 пожеж сталося у житловому секторі, 140 — на відкритих територіях. Ці дані на онлайн-брифінгу в ОВА повідомив інспектор відділу обласної Служби порятунку Андрій Нестеренко:

"Основними причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем — 255 випадків, коротке замикання електромережі — 178. Також маємо 23 випадки пожеж через дитячі пустощі з вогнем".

Він наголосив на дотриманні правил пожежної безпеки вдома і на природі. Й при цьому зауважив, що спільно з представниками місцевої влади та поліції організовують зустрічі з жителями Рівненщини, під час яких нагадують про пожежну безпеку. Так, у 2023 році відбулося 823 профілактичні рейди у житловому секторі та місцях масового відпочинку на водних об'єктах.

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