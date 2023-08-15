Рівненські волонтери благодійного фонду "Клуб лапа" прийняли три хвилі евакуації тварин з Торецька, який обстрілює армія РФ. І майже усім їм знайшли нових господарів, повідомила Суспільному волонтерка фонду Олеся Омельян. Наразі, з її слів, планують четверту хвилю евакуації, але поки тварин не можуть забрати на Рівненщину з прифронтової зони. Бо жителі області зараз менш активно бронюють котів та собак.

Собак Диню і Каспера півтора місяці тому евакуювали з Торецька, розповіла рівненська зооволонтерка Олеся Омельян. З її слів, Каспера кілька днів тому забрали, а Диню досі прилаштувати не вдалося.

"Каспера забрали і вона зараз дуже сумує, бо вони, ми так думаємо, що з самого дитинства були разом. Вона вже адаптована, на людей вона взагалі дуже гарно реагує, вміє гуляти на повідку і без, якщо потрібно", — зазначила зооволонтерка.

Окрім Дині, не прилаштували також двох котів, евакуйованих з Торецька.

Фото: Суспільне Рівне

Тварин привозять після попереднього бронювання, є випадки, коли нові власники повертають їх волонтерам, зауважила голова благодійного фонду “Клуб Лапа” Іннеса Шишкіна:

"Ті, хто бронює і бере на себе відповідальність — мають розуміти, що не одразу вони будуть такі, як хотілось би, і, можливо, на початку не підуть в руки, не будуть довіряти. Тому що тваринки — специфічні. Вони там не бачать людей, крім наших військових, можна сказати. Через постійні вибухи є тварини, які досить довго відходять від стресу, а є такі, що одразу розуміють, що в безпеці".

Іннеса Шишкіна. Фото: Суспільне Рівне

Майже всі тварини, яких вивезли зі сходу України, зі слів Олесі Омельян, потребували лікування. На це вона разом з іншими волонтерами витратила приблизно 25 тисяч гривень донатів. За лікування й перетримку тварин мають ще 22 тисячі гривень боргу:

"Тварини їдуть просто з-під обстрілів. Дуже багато котів з контузіями, різними переломами. Ще висять борги за собак, ще не оплачені борги за кошенят і за дорослих котів дорослих, перетримка так само коштує грошей. За місяць десять тисяч набігає просто за перетримку тварин, коли їх там більше десяти".

Олеся Омельян. Фото: Суспільне Рівне

З червня 2023 року волонтери прилаштували на Рівненщині більше сотні тварин з Торецька. Найбільш успішною Олеся Омельян назвала першу хвилю евакуації. Тоді, за її даними, за кілька днів жителі області забронювали 80 тварин. Під час другої евакуації — 20, а за третьої — волонтери привезли лише собаку та кішку:

"Наступна евакуація буде незабаром, за десять днів, орієнтовно 22 серпня. Вона буде, але в нас поки лише дві заброньовані тварини. Бусом навіть немає сенсу їхати сюди з двома тваринками. Потрібно мінімум 10-15 тварин, яких забронюють і які сюди приїдуть".

При цьому, тварин, які потребують евакуації і прихистку, не меншає, додала Іннеса Шишкіна:

"Тому що люди далі евакуйовуються, залишають тварин. І їх там просто безліч, волонтери не справляються. Волонтери всієї України рятують тваринок, вже переповнені всі притулки. Тому бажано зараз бронювати тих, які вже їдуть".

Забронювати тварину можна на сторінці Олесі у Facebook або Instagram.

Авторка: Вікторія Стасюк

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