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"Тепер послужить на боці добра": На Запорізькому напрямку прикордонники "приземлили" російський дрон-камікадзе
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"Тепер послужить на боці добра": На Запорізькому напрямку прикордонники "приземлили" російський дрон-камікадзе

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Військовослужбовці Бердянського прикордонного загону приземлили російський дрон-камікадзе
Фото: Бердянський прикордонний загін

На Запорізькому напрямку прикордонники за допомогою антидронової рушниці приземлили російський FPV-дрон, споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета та твердою вибухівкою схожою на тротил. При приземленні вибухівка не здетонувала.

Про це повідомили у пресслужбі Бердянського прикордонного загону.

Російський дрон-камікадзе, який атакував позиції українських військових на Запорізькому напрямку, тепер переналаштують:

"Оператор антидронової рушниці вміло приземлив російську пташку, так, що вибухівка не здетонувала. Наші фахівці роззброїли коптер, який тепер послужить на боці добра", – йдеться у повідомленні.

У Бердянському прикордонному загоні наголосили, що українські прикордонники на цьому напрямку вже не вперше успішно приземляють російські FPV-дрони, які надалі ефективно застосовують проти військових РФ

Раніше Суспільне повідомляло, що прикордонник на псевдонім "Джокер" на Запорізькому напрямку за допомогою антидронової рушниці приземлив російський FPV-дрон, споряджений боєприпасом.

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