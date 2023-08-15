З прифронтових Залізного та Північного Бахмутського району поліцейські евакували дві родини з дітьми. Після евакуації дівчинки з Залізного поліцейські загону "Білі янголи" подарували їй торт до дня народження, який 6-річна дитина не могла відсвяткувати через обстріли.

Про це розповіли у Донецькому обласному управлінні Національної поліції..

З Північного поліцейські вивезли родину із двома дітьми.

"5-річна Ганна з рідними жила у Північному. Від російських ракет сім’я ховалася у підвалі власного будинку. Коли ставало дуже страшно, дівчинка співала "Ой, у лузі червона калина... її улюблену пісню. Каже, що так їй ставало спокійніше на душі", розповіли у поліції.

Дівчинка, її старший брат, бабуся та батько довгий час жили під обстрілами російської армії, коли стало зовсім небезпечно родина попросила про евакуацію.

У Залізному на поліцейських також чекали двоє дітей.

"Ще одну жінку та двох дітей — 6-річну Діану та 11-річного Кирила співробітники поліції вивезли із Залізного. Напередодні евакуації "Білі янголи" дізналися, що дівчинці виповнилося 6 років", — йдеться у повідомленні.

Оскільки дитина не мала змоги відсвяткувати свій день народження вдома, поліцейські приготували торт та подарунки і влаштували сюрприз коли родину вивезли на безпечну територію.

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