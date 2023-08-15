НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Влаштували свято після евакуації. "Білі Янголи" вивезли дві родини із дітьми з прирофнтових громад Донеччини
ЕвакуаціяПОЛІЦІЯДІТИДОНБАСТОП РЕГІОНІВРегіони

Влаштували свято після евакуації. "Білі Янголи" вивезли дві родини із дітьми з прирофнтових громад Донеччини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Влаштували свято після евакуації. &quot;Білі Янголи&quot; вивезли дві родини із дітьми з прирофнтових громад Донеччини
Діана святкує свій день народження після евакуації Фото: Кадр з відео поліції

З прифронтових Залізного та Північного Бахмутського району поліцейські евакували дві родини з дітьми. Після евакуації дівчинки з Залізного поліцейські загону "Білі янголи" подарували їй торт до дня народження, який 6-річна дитина не могла відсвяткувати через обстріли.

Про це розповіли у Донецькому обласному управлінні Національної поліції..

З Північного поліцейські вивезли родину із двома дітьми.

"5-річна Ганна з рідними жила у Північному. Від російських ракет сім’я ховалася у підвалі власного будинку. Коли ставало дуже страшно, дівчинка співала "Ой, у лузі червона калина... її улюблену пісню. Каже, що так їй ставало спокійніше на душі", розповіли у поліції.

Дівчинка, її старший брат, бабуся та батько довгий час жили під обстрілами російської армії, коли стало зовсім небезпечно родина попросила про евакуацію.

У Залізному на поліцейських також чекали двоє дітей.

"Ще одну жінку та двох дітей — 6-річну Діану та 11-річного Кирила співробітники поліції вивезли із Залізного. Напередодні евакуації "Білі янголи" дізналися, що дівчинці виповнилося 6 років", — йдеться у повідомленні.

Оскільки дитина не мала змоги відсвяткувати свій день народження вдома, поліцейські приготували торт та подарунки і влаштували сюрприз коли родину вивезли на безпечну територію.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
евакуація на Куп'янщині
Обов'язкова евакуація на Куп'янщині: за тиждень вивезли 436 людей
Евакуація тварин
Тварини з Торецька: у Рівному планують прийняти четверту хвилю евакуації
У Миколаївській області відбудуться навчання з цивільного захисту
У Миколаївській області відбудуться навчання з цивільного захисту
Поліцейські допомагають виїхати з Куп’янського району
Під час обов'язкової евакуації з Куп'янського району Харківщини вивезли майже 250 людей: дані ОВА
На початок