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Плавчині з Кіровоградщини вибороли бронзові нагороди чемпіонату світу серед спортсменів із вадами слуху
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Плавчині з Кіровоградщини вибороли бронзові нагороди чемпіонату світу серед спортсменів із вадами слуху

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Плавчині з Кіровоградщини вибороли бронзові нагороди чемпіонату світу серед спортсменів із вадами слуху
Дар'я Тарасенко (ліворуч) та Ірина Терещенко (праворуч). Фото: Facebook Кіровоградського регіонального центру "Інваспорт"

Представниці Кіровоградської області Ірина Терещенко та Дар'я Тарасенко вибороли бронзові медалі чемпіонату світу з плавання серед спортсменів із вадами слуху за дефлімпійською програмою. Це інформація від керівника регіонального центру "Інваспорт" Олега Соколовського. Змагання 13-19 серпня відбуваються в аргентинському Буенос-Айресі.

Вихованки Олени Кузніцової стали призерками світової першості в естафеті 4х100 метрів вільним стилем разом з плавчинями з Дніпропетровщини 19-річною Анітою Махник та 21-річною Діаною Погореловою.

Найстарша фіналістка з-поміж усіх команд, 30-річна Ірина Терещенко долала дистанцію першою в українському квартеті фіналісток, показавши час хвилина 3,17 секунди, 24-річна Дар'я Тарасенко – завершувала виступ українок, ставши найшвидшою у квартеті з часом хвилина 1,40 секунди. Загальний час українок – чотири хвилини 11,53 секунди.

Перемогли в естафеті представниці Польщі з часом чотири хвилини 7,02 секунди, срібло – в італійок, які подолали дистанцію за хвилини 7,46 секунди.

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