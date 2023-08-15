У Тернополі діти переселенців та військових представили фотороботи

У Тернополі на Театральному майдані організували виставку "Творимо, знайомимо, вчимось". 9 дітей переселенців та військовослужбовців представили свої фотороботи. Про це розповіла Суспільному організаторка виставки Тетяна Долішна.

Разом із істориком діти відвідали заповідник Медобори, місто Чортків, місто Кременець та дендропарк у Бережанах.

Владислав Варфоломеєв рік тому приїхав із Луганської області в Тернопіль.

"Я зробив фотографію у Скалаті, коли ми вже йшли назад. Тоді було дуже тьмяне небо, і мені здалось, що воно буде гарно виглядати на фоні замку", — каже Владислав Варфоломеєв.

Учасник виставки Владислав Варфоломеєв. Фото: Суспільне Тернопіль

Виставка "Творимо, знайомимо, вчимось". Фото: Суспільне Тернопіль

Марія Кліменко розповідає, перед поїздками їм проводили майстеркласи з мобільної зйомки.

"Фотографія була зроблена в місті Кременець. У невеличкому ботанічному саду. Тут мене подобається поєднання світла та тіней, і кольорова гама. Також нам підготували альбом, тут зібрані фотографій з кожної поїздки", розповіла — Марія Кліменко.

Марія Кліменко. Фото: Суспільне Тернопіль

"Діти з числа ВПО, які приїхали до Тернополя з різних куточків України та місцеві діти з родин військовослужбовців зафіксували у цих фото свої спогади і враження про літо 2023 року. Під час подорожей діти робили свої унікальні фото, таким чином, застосовуючи знання, отримані на майстеркласах з мобільної фотозйомки", — розповіла Тетяна Долішна.

Тетяна Долішна. Фото: Суспільне Тернопіль

Виставку під назвою "Творимо, знайомимо, вчимось" організувала громадська організація "Жінки в Україні". Виставка діятиме впродовж тижня з 15 до 22 серпня у бібліотеці-музеї "Літературне Тернопілля".

Виставка на Театральному майдані. Фото: Суспільне Тернопіль

Фотороботи. Фото: Суспільне Тернопіль

Світлини дітей. Фото: Суспільне Тернопіль

Авторка: Наталія Бончук