В Охтирському районі на Сумщині поховають військового Ігоря Сулигу

16 серпня у смт Чупахівка Охтирського району на Сумщині проведуть в останню пусть старшого солдата Ігоря Сулигу. Про це повідомив т.в.о начальника служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Варуха.

Чоловік служив оператором відділення управління 3 батареї артилерійського дивізіону. Ігор Сулига помер 8 серпня у н.п. Росішка, Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Військового відспівають у Хресто-Воздвиженській церкві у смт Чупахівка та поховають на місцевому кладовищі.

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