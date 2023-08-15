В Охтирському районі на Сумщині поховають військового Ігоря Сулигу

16 серпня у смт Чупахівка Охтирського району на Сумщині проведуть в останню пусть старшого солдата Ігоря Сулигу. Про це повідомив т.в.о начальника служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Варуха.
Чоловік служив оператором відділення управління 3 батареї артилерійського дивізіону. Ігор Сулига помер 8 серпня у н.п. Росішка, Синельниківського району, Дніпропетровської області.
Військового відспівають у Хресто-Воздвиженській церкві у смт Чупахівка та поховають на місцевому кладовищі.
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