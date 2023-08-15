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Громадам Одещини закупили шкільні автобуси
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Громадам Одещини закупили шкільні автобуси

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Громадам Одещини закупили шкільні автобуси
Шкільні автобуси для громад Одещини. Фото: Олег Кіпер

Для 10 громад Одещини закупили та передали шкільні автобуси українського виробництва "Еталон".

Про це 15 серпня повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Автобуси відправили до закладів освіти Болградської, Кодимської, Курісовської, Миколаївської, Подільської, Старомаяківської, Слобідської, Доброславської, Цебриківської, Любашівської територіальних громад.

Загалом було закуплено 28 нових шкільних автобусів.

Шкільні автобуси для громад Одеської області
Шкільні автобуси для Одеської області. Фото: Олег Кіпер

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