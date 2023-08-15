Окупанти посилили охорону Кримського мосту після чергових вибухів - ВМС України

Після вибухів в районі Кримського мосту 12 серпня окупаційна влада посилила там охорону. Біля мосту збільшилася кількість кораблів та катерів прикордонних військ ФСБ РФ.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в етері національного українського телемарафону "Єдині новини".

Він наголосив, що окупанти так сильно хочуть захистити Кримський міст, що готові "загнати" до Керченської протоки все, що є у прикордонних військах ФСБ Росії. "Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Нині їх буває щонайменше десять. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це сім кораблів, шість катерів. Загалом виходить 13-15 одиниць", - сказав Плетенчук.

Крім того, він додав, що автомобільна частина споруди продовжує працювати у реверсному режимі через пошкодження ділянки мосту. А залізничне сполучення працює у більш-менш штатному режимі. "Проте говорити, що міст повноцінно працює, ми не можемо", - зауважив Плетенчук.

Що відомо про вибухи на Кримському мосту

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