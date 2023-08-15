Окупанти посилили охорону Кримського мосту після чергових вибухів - ВМС України

Після вибухів в районі Кримського мосту 12 серпня окупаційна влада посилила там охорону. Біля мосту збільшилася кількість кораблів та катерів прикордонних військ ФСБ РФ.
Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в етері національного українського телемарафону "Єдині новини".
Він наголосив, що окупанти так сильно хочуть захистити Кримський міст, що готові "загнати" до Керченської протоки все, що є у прикордонних військах ФСБ Росії. "Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Нині їх буває щонайменше десять. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це сім кораблів, шість катерів. Загалом виходить 13-15 одиниць", - сказав Плетенчук.
Крім того, він додав, що автомобільна частина споруди продовжує працювати у реверсному режимі через пошкодження ділянки мосту. А залізничне сполучення працює у більш-менш штатному режимі. "Проте говорити, що міст повноцінно працює, ми не можемо", - зауважив Плетенчук.
Що відомо про вибухи на Кримському мосту
- З початку липня на мосту майже щоранку фіксували багатокілометрові затори.
- 8 жовтня 2023 року на Кримському мосту стався вибух. Рух мостом було перекрито через зруйновану частину дорожнього полотна.
- 17 липня на мосту, що сполучає РФ з окупованим півостровом, сталися вибухи. Зруйновано одну секцію мосту, ще одна — пошкоджена.
- Після вибухів на мосту уряд РФ продовжив терміни його відновлення до 31 грудня 2023 року.
- 12 серпня на Кримському мосту було видно сильне задимлення, також очевидці чули вибухи протягом дня. Міст декілька разів перекривали. Окупаційна влада відзвітувала про збиття трьох ракет.
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