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У Миколаєві сталася аварія: травмувався підліток
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У Миколаєві сталася аварія: травмувався підліток

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У Миколаєві сталася аварія: травмувався підліток
Аварія, 14 серпня 2023 року. Фото: Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

У Миколаєві 14 серпня 2023 року сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Daewoo Sens та мотоцикла Kawasaki, за кермом якого перебував 16-річний хлопець. Підліток отримав поранення, його доставили у лікарню.

Про це повідомили на сайті Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

У поліції зазначили, що 14 серпня приблизно о 16:50 на перетині проспекту Центрального з вулицею 9-ю Слобідською у Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Daewoo Sens та мотоцикла Kawasaki, за кермом якого перебував 16-річний хлопець.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів неповнолітній водій мотоцикла з тілесними ушкодженнями був госпіталізований", — йдеться у повідомленні поліції.

Головний лікар обласної дитячої лікарні розповів кореспондентам Суспільного про стан підлітка.

"Надійшов до лікарні він у стані середньої тяжкості вчора (14 серпня — ред.). Його повністю обстежили. У нього є переломи на ногах, струс головного мозку, забиті рани на голові та ногах. Підлітку надали допомогу і вже зараз (15 серпня — ред.) він проходить лікування", — сказав Олександр Пліткін.

Національна поліція в Миколаївській області розпочала кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті Частина 1 статті 286 Кримінального Кодексу Українипередбачає покарання до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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