В Одеській ОВА призначили нового директора департаменту охорони здоров’я

Новим директором департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА став Олександр Курмишов.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської ОВА.

Розпорядження про призначення Курмишова підписав голова ОВА Олег Кіпер. Виконувати обов'язки новий очільник департаменту почав 15 серпня.

На сайті ДУ “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” вказано, що Олександр Курмишов був головним лікарем клініки професійних захворювань установи. Раніше він очолював Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У 2020 Курмишов подавався на конкурс на посаду в.о. голови одеського обласного департаменту охорони здоров'я, а також був радником голови ОДА Максима Куцого.

До Курмишова департамент очолювала Наталія Одарій-Захарʼєва. 12 липня вона подала заяву на звільнення за власним бажанням. Після її звільнення тимчасово обов’язки директора виконувала начальниця управління медичної допомоги Оксана Рокунець-Сорочан.

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