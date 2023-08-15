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На Херсонщині у Посад-Покровському почали будувати перші будинки
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На Херсонщині у Посад-Покровському почали будувати перші будинки

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Херсонщина, Посад-Покровське, зруйнований будинок
Херсонщина, Посад-Покровське, чоловік їде на велосипеді позв зруйнованої обстрілами РФ будівлі, 5 травня 2023р. Фото: Суспільне Херсон

На Херсонщині у Посад-Покровському почали будувати перші п'ять будинків у межах експериментального проєкту відбудови села після вторгнення РФ.

Про це повідомляється в Telegram ОВА.

Кожен з відбудованих будинків матиме 70 метрів квадратних та внутрішнє оздоблення. Також триває проєктування об’єктів соціальної інфраструктури та відновлення комунікацій. Зокрема, водо- та газопостачання.

"Новий простір села буде безбар’єрним й інклюзивним. Матиме пішохідний бульвар, алеї, сквер, культурний центр та церкву. Під час відбудови будуть враховані сучасні урбаністичні тенденції та безпекові вимоги", — йдеться у дописі.

Роботи планують закінчити до нового року.

Що відомо про відбудову Посад-Покровського

У Посад-Покровському до повномасштабного вторгнення Росії проживали 2240 людей, під час війни залишалось до двадцяти. Інфраструктура та приватні будинки зруйновані.

21 квітня почали встановлення модульних будинків для тих, хто втратив оселю, які надала Шведська служба цивільного захисту.

Станом на 24 квітня із 940 будинків 450 зруйновані повністю, решта – частково. У селі відсутні вода, електрика та газ. Люди продовжують повертатись в село.

25 квітня Посад-Покровське увійшло до переліку населених пунктів, які відбудовуватимуть за принципом "краще ніж було".

5 травня у Посадо-Покровському презентували перший етап проєкту відновлення села в межах експериментального проєкту.

28 червня компанія Archimatika представила візуалізації відбудови селища Посад-Покровське на Херсонщині за єдиним дизайн-кодом.

28 липня у Посад-Покровському встановили 240 модульних будинків з 328.

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