У центрального міському парку Вінниці влаштували фізкультурно-оздоровчий захід "Спортивна Україна" для вінничан та людей з інвалідністю. Зорганізували такий Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Про це Суспільному розповів заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Тут створені всі умови для заняття спортом для людей з інвалідністю. Це стартовий захід, тут є місцеві працівники і вони мають подивитися, як це відбувається, і надалі проводити такі активності", — зазначив Матвій Бідний.

Всього на міському стадіоні розгорнули 15 локацій із різних видів спорту: дартс, гандбол, волейбол, шахи, настільний теніс, флорбол.

Фото: Суспільне Вінниця

Правил гри у флорбол учасників заходу навчав інструктор Василь Осаволюк. За його словами, ціль гри — забити м'яч у ворота.

"Його можуть грати як і дорослі, так і малі. Це тренувальний варіант, тому що ворота мають бути великі, а у нас малі. Ми взяли тренувальний варіант, щоб усі могли взяти ключку і спробувати пограти. Тому і люди на візках, і люди з ДЦП можуть спробувати", — розповів інструктор Василь Осаволюк.

Фото: Суспільне Вінниця

Також учасники заходу вчилися грати у дискобол. Диск у кошик намагається закинути Наталя. Каже, цей вид спорту їй до вподоби.

"Перший раз було важко, але потім я знайшла спосіб як краще кинути, і мені сподобалося", — розповіла учасниця заходу Наталя.

"Такі заходи, вони важливі для людей з інвалідністю. Вони розвиваються, спілкуються, займаються спортом з іншими дітками", — розповіла мама Наталії Ольга Полозюк.

Фото: Суспільне Вінниця

Серед учасниць заходу і 9-річна Дарина. Суспільному розповіла, що вже спробувала свої сили у кількох видах спорту.

"Я пробувала грати ключкою, то було класно. Мені тут сподобалося, я люблю спорт, але рідко ним займаюся", — розповіла учасниця заходу Дарина.

Фото: Суспільне Вінниця

Окрім відвідувачів Центру реабілітації "Гармонія", на захід прийшли й відвідувачі центру соціального розвитку "Паросток".

Фото: Суспільне Вінниця

Захід у парку тривав ввесь день. Доєднатися до нього могли всі охочі.