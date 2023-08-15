Господарський суд задовольнив позов Запорізької окружної прокуратури про розірвання договору оренди землі та зобов’язав комерційну структуру повернути в комунальну власність Степненської територіальної громади земельну ділянку вартістю понад 16 млн грн.

Про це вчора, 14 серпня, повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, товариство використовувало землю для розміщення обладнання та устаткування:

"Проте суб’єкт господарювання систематично впродовж двох років не сплачував орендну плату, внаслідок чого утворилась заборгованість у понад 200 тис. грн".

Повернення землі територіальній громаді відбудеться після того, як судове рішення набуде законної сили.

Підписуйтесь на Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber