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"Люди приходять до нас на милицях, а йдуть своїми ногами". У понад 20 медзакладах на Буковині реабілітують військових
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"Люди приходять до нас на милицях, а йдуть своїми ногами". У понад 20 медзакладах на Буковині реабілітують військових

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&quot;Люди приходять до нас на милицях, а йдуть своїми ногами&quot;. У понад 20 медзакладах на Буковині реабілітують військових
Відділення реабілітації в обласній клінічній лікарні. Фото: Марія Ігнатюк/Суспільне Чернівці

У Чернівецькій області 25 медичних закладів надають послуги стаціонарної та амбулаторної реабілітації. За пів року такі послуги отримали понад 80 тисяч людей, більшість з них – військові. Також допомагають дітям та цивільним пацієнтам. Суспільне Чернівці розповідає, як в області допомагають відновитися після травм та захворювань.

Міська поліклініка №1 у Чернівцях – один з 15 медзакладів області, який уклала угоду про надання послуги амбулаторної реабілітації з Національною службою здоров’я України. У закладі працює команда медиків, зокрема логопеди, психологи та ерготерапевти. Також консультації надають вузькі спеціалісти: неврологи чи травматологи.

У реабілітаційному відділенні допомагають відновитися пацієнтам із захворюваннями нервової системи, а також після операцій, протезування та травм. Пацієнтка Тетяна тиждень реабілітується в закладі після перелому руки. Каже, за цей час стан покращився.

"У мене був великий набряк після гіпсу. Моя сімейна лікарка порадила мені звернутися в наш реабілітаційний центр щодо відновлення руки. Проходжу фізпроцедури. Після роботи з лікарями та реабілітологами я задоволена результатом", – розповідає Тетяна.

У поліклініці проводять амбулаторну реабілітацію після травм, протезування або відновлюють пацієнтів, які лікувалися в стаціонарних відділеннях після хірургічних операцій або захворювань серця, каже лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Надія Діордійчук.

"Більшість пацієнтів, які до нас приходять, – військові. Їх або демобілізували, або вони вже проходили стаціонарну реабілітацію. Після осколкових поранень, сильних переломів чи заміни суглобів. Зараз у нас реабілітуються п'ятеро військових", – каже Діордійчук.

Послуги реабілітації можуть отримати дорослі та діти
Послуги реабілітації можуть отримати дорослі та діти. Фото: Суспільне Чернівці

Відділення обладнане засобами для реабілітації, зокрема є гідромасажі, тренажери для рук та ніг. З військовими займаються фізичними вправами та проводять різні види терапії та лікувальної фізкультури. Для кожного військового підбирають індивідуальний графік занять.

"У нас вже немало пацієнтів, які до нас приходили на милицях, особливо молоді люди після травм та переломів. Після нашого лікування вони вже йдуть своїми ногами, без милиць. Це дуже приємно. Вони повертаються до нормального життя і нормально функціонує їх організм", – розповідає Діордійчук.

Тренажери для рук
Тренажери для рук. Фото: Суспільне Чернівці

Загалом у Чернівецькій області послуги стаціонарної та амбулаторної реабілітації надають 25 медзакладів. Там реабілітують дорослих та дітей, розповіла у коментарі Суспільному директорка обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Свестун. Також законтрактуватися з НСЗУ на цю послугу планує Сторожинецька лікарня.

"У Сторожинецькій лікарні вже закінчують ремонтні роботи. У них є лікарі та середній медичний персонал. Також ще збільшують кількість реабілітаційних ліжок у Кіцмані", – каже Свестун.

За пів року послуги амбулаторної реабілітації в області отримали понад 80 тисяч пацієнтів, більшість з них – військові. Ще майже тисяча людей реабілітувалися у стаціонарних відділеннях.

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