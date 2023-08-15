На Дніпропетровщині презентували комікс "Хроніки безбар’єрності". Він у стилі аніме, розрахований на дітей. Складатиметься із шести випусків, йдеться на сайті обласної військової адміністрації (ОВА).

"Рівні можливості, повага, відкритість, толерантність, інклюзивність і простота. Це все про безбар’єрність. Це не просто нові правила та норми – це нове мислення. Аби його популяризувати й створили комікс", – розповіла заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Надія Задорожна.

Перший випуск коміксу. Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Кожен з випусків коміксу присвятять одному із основних видів бар’єрів. Зокрема, суспільному, інформаційному, економічному, цифровому, освітньому. Будуть і спецвипуски про ментальне здоров’я.

У першому номері йдеться про фізичну безбар’єрність. Головний герой – хлопчик Сашко, який стикається із кризовою ситуацією та намагається її подолати.

Також відбулася презентація настільної гри "Безбар`єрність". Вона допомагає ознайомитися із видами бар’єрів і радить, як їх подолати.

Скачати електронні версії гри та коміксу можна за QR-кодом. До друку тиражу планують залучити благодійні організації.

QR-коди коміксу та настільної гри. Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Гру і комікс хочуть розповсюдити у закладах освіти, ЦНАПах, дитячих кімнатах, бібліотеках.

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