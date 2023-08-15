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У тернополянина правоохоронці вилучили 90 "закладок" з наркотиками
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У тернополянина правоохоронці вилучили 90 "закладок" з наркотиками

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У тернополянина правоохоронці вилучили 90 &quot;закладок&quot; з наркотиками
Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

У 20-річного тернополянина поліцейські вилучили 90 "закладок" з канабісом та майже пів кілограма психотропів. Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

Чоловік замовляв через інтернет-магазини канабіс та психотропні солі, фасував їх та зберігав з метою подальшого збуту. Під час поверхневого огляду у нього поліцейські виявили та вилучили 90 згортків з речовиною зеленого кольору.

Ще майже пів кілограма психотропних речовин вилучили у помешканні тернополянина, під час санкціонованого обшуку.

Вирішується питання про оголошення чоловіку підозри за частиною 2 статті 307 ККУ — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Ця стаття передбачає від шести до десяти років позбавлення волі.

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