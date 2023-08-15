На Львівщині є пошкодження в електромережі після ракетного удару – Укренерго

Внаслідок нічної атаки Росії по території Львівщини є пошкодження в мережах обленерго. Триває відновлення живлення споживачів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці НЕК "Укренерго".

"Під час нічної ракетної атаки були пошкоджені мережі в Львівській області, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також були пошкодження в Дніпропетровській області, наразі всі споживачі заживлені", – йдеться у поідомленні.

Вчора, 14 серпня, у Львові та в області тимчасово зникала електроенергія. За даними "Львівобленерго", вимкнення електроенергії відбулося в мережах НЕК "Укренерго".

"Через 9 хвилин живлення споживачів відновлено в повному обсязі. Причина ускладнення – порушення правил безпеки водієм сільгосптехніки, який працював біля лінії", – пояснили енергетики.

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській.

Внаслідок ракетної атаки по області травмовані 15 людей, серед них — 10-річна дитина, найстаршій — 72.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 04:02, вона тривала до 05:49.