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На Черкащині чоловік продавав боєприпаси
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На Черкащині чоловік продавав боєприпаси

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На Черкащині чоловік продавав боєприпаси
Поліція Черкащини

У Смілі чоловік продавав боєприпаси. За п'ять тисяч гривень він пропонував придбати у нього гранати Ф-1 та запали до них.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Наталія Ткачук.

Зі слів речниці, чоловік продав за п’ять тисяч гривень 4 гранати Ф-1 та 4 предмети, схожі на запали до них. При особистому огляді у нього виявили ще одну бойову гранату Ф-1.

Затримали підозрюваного у порядку статті 208 КПК України. "Слідчі за процесуального керівництва обласної прокуратури затриманому повідомили про підозру у вчиненому злочині передбаченого частиною 1 статті 263 ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", — зазначила Наталія Ткачук.

Слідство триває.

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