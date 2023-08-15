У Житомир благодійники від іноземних партнерів привезли автомобіль швидкої медичної допомоги та обладнання до нього. Бойову "швидку" отримають військові.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради на сторінці Facebook.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що авто для надання першої медичної допомоги купили в Італії за сприяння тамтешніх партнерів. Машина пройшла технічний огляд і готова до використання у повсякденних умовах.

На потреби ЗСУ: благодійники привезли у Житомир карету швидкої медичної допомоги. Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Житомирська міська рада

Представник компанії, яка доставила до Житомира цей автомобіль, Давід Ясон Маугхфлінг розповів, що автівка повністю екіпірована усім потрібним начинням, а дорогою до Житомира подолала дві тисячі кілометрів. За його словами, спинятися на підтримці ЗСУ благодійники не збираються до Перемоги.

На потреби ЗСУ: благодійники привезли у Житомир карету швидкої медичної допомоги. Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Житомирська міська рада

На потреби ЗСУ: благодійники привезли у Житомир карету швидкої медичної допомоги. Житомир, 15 серпня 2023 року. Фото: Житомирська міська рада

У повідомленні із посиланням на Житомирського міського голову Сергія Сухомлина також сказано, що цей автомобіль передадуть одній із військових частин.

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