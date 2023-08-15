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З Десни у Чернігові дістали тіло 20-річного хлопця, який потонув три дні тому біля "Золотого берега"
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З Десни у Чернігові дістали тіло 20-річного хлопця, який потонув три дні тому біля "Золотого берега"

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З Десни у Чернігові дістали тіло 20-річного хлопця, який потонув три дні тому біля &quot;Золотого берега&quot;
ФОТО: ГУ ДСНС України в Чернігівській області

З річки Десна у Чернігові 15 серпня о 10:30 водолази дістали тіло 20-річного чоловіка, який потонув 12 серпня ввечері у межах пляжу "Золотий берег".

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Чернігівській області.

Загалом під час пошуків обстежили 13 кілометрів берегової лінії та 1500 квадратних метрів надводної акваторії.

Пошуки тіла 20-річного хлопця у Десні
Пошуки тіла 20-річного хлопця у Десні. ФОТО: ГУ ДСНС України в Чернігівській області

Психолог ДСНС працює з родичами загиблого
Психолог ДСНС працює з родичами загиблого. ФОТО: ГУ ДСНС України в Чернігівській області

У пошукових роботах взяли участь 16 людей, чотири одиниці техніки, два човни та один безпілотник.

Обставини трагічного випадку та причину смерті чоловіка з’ясовують правоохоронні органи.

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