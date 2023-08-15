З річки Десна у Чернігові 15 серпня о 10:30 водолази дістали тіло 20-річного чоловіка, який потонув 12 серпня ввечері у межах пляжу "Золотий берег".

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Чернігівській області.

Загалом під час пошуків обстежили 13 кілометрів берегової лінії та 1500 квадратних метрів надводної акваторії.

Пошуки тіла 20-річного хлопця у Десні. ФОТО: ГУ ДСНС України в Чернігівській області

Психолог ДСНС працює з родичами загиблого. ФОТО: ГУ ДСНС України в Чернігівській області

У пошукових роботах взяли участь 16 людей, чотири одиниці техніки, два човни та один безпілотник.

Обставини трагічного випадку та причину смерті чоловіка з’ясовують правоохоронні органи.

Як зробити свій відпочинок на пляжі безпечним, дивіться у нашому сюжеті:

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