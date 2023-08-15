НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Ліг на міну, щоб прикрити побратимів. Дружина хмельницького сапера про його службу та лікування
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУЛЮДИРегіони

Ліг на міну, щоб прикрити побратимів. Дружина хмельницького сапера про його службу та лікування

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ліг на міну, щоб прикрити побратимів. Дружина хмельницького сапера про його службу та лікування
На фото Юрій Кучер після низки операцій. Фото: Наталія Кучер

Ліг на міну, аби врятувати побратимів. Сапер із Хмельницького Юрій Кучер так вчинив при розмінуванні Херсонщини в липні цього року. Нині він у стабільно важкому стані, лікується в одному з українських медзакладів, розповіла Суспільному дружина сапера Наталія Кучер.

"На руці, на пальці у нього вогнепальний перелом, також є перелом наколінника лівої ноги, і буде операція на наколіннику. Найголовніше зараз — протезування кришталика ока, адже, якщо цього не зробити, він просто не буде бачити на ліве око, на праве око він бачить нормально, зблизька", — каже Наталія Кучер.

Юрію Кучеру вже зробили низку операцій, зокрема, на руці і нозі, де були перебиті артерії. Зі слів Наталії, поранення сапер отримав місяць тому при розмінуванні Херсонщини при повторній перевірці ділянки.

"Металошукач дав сигнал, що щось є, там була така дерев’яна обгоріла дошка, він її просто підняв, і ця міна впала і покотилася, в нього на роздуми були секунди, що робити. Він просто впав на цю міну, ліг, щоб прикрити своїх побратимів", — розповідає дружина військовослужбовця.

На фото Юрій Кучер під час виконання бойового завдання на фронті.
На фото Юрій Кучер під час виконання бойового завдання на фронті. Фото: Наталія Кучер

До війська Юрій Кучер пішов у 2015 році.

"До роботи він ставився відповідально, завжди щось нове вчив, досвід у нього був", — додає Наталія.

На фото Юрій Кучер з дружиною Наталією після поранення.
На фото Юрій Кучер з дружиною Наталією після поранення. Фото: Наталія Кучер

Жінка, здогадувалася, каже, що Юрій задля інших готовий ризикнути собою, та що так станеться – не чекала.

"Юрій — добрий, спокійний, завжди допоможе. Вимогливий, як до себе, так і до інших. Особливо, до своїх рідних, завжди може підтримати", — розповідає Наталія.

З її слів, на лікування та відновлення Юрія постійно потрібні кошти. Минулої суботи на крафтовому ярмарку в Хмельницькому, як сказала Суспільному його співорганізаторка Катерина Савчук, для сапера Юрія Кучера зібрали близько 26 тисяч гривень, ще понад тисячу – відправили на картку.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Зруйнована лікарня в Херсоні
Армія РФ повністю зруйнувала 26 закладів охорони здоров'я на Херсонщині. Керівник ОВА про медустанови області
Як &quot;освітню організацію&quot;. У держреєстрі юридичних осіб Білорусі зареєстрували &quot;Групу &quot;Вагнера&quot;
Як "освітню організацію". У держреєстрі юридичних осіб Білорусі зареєстрували "Групу "Вагнера"
&quot;Ми тут прожили 16 років&quot;. Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
"Ми тут прожили 16 років". Історія мешканки однієї із найбільш пошкоджених квартир у Львові
Третя штурмова бригада. Прощання із військовослужбовцем Михайлом Колесніком: фото
"Він був патріотом до останнього свого подиху". У Запоріжжі попрощалися із військовослужбовцем Михайлом Колесніком
На початок