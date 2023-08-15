Ліг на міну, аби врятувати побратимів. Сапер із Хмельницького Юрій Кучер так вчинив при розмінуванні Херсонщини в липні цього року. Нині він у стабільно важкому стані, лікується в одному з українських медзакладів, розповіла Суспільному дружина сапера Наталія Кучер.

"На руці, на пальці у нього вогнепальний перелом, також є перелом наколінника лівої ноги, і буде операція на наколіннику. Найголовніше зараз — протезування кришталика ока, адже, якщо цього не зробити, він просто не буде бачити на ліве око, на праве око він бачить нормально, зблизька", — каже Наталія Кучер.

Юрію Кучеру вже зробили низку операцій, зокрема, на руці і нозі, де були перебиті артерії. Зі слів Наталії, поранення сапер отримав місяць тому при розмінуванні Херсонщини при повторній перевірці ділянки.

"Металошукач дав сигнал, що щось є, там була така дерев’яна обгоріла дошка, він її просто підняв, і ця міна впала і покотилася, в нього на роздуми були секунди, що робити. Він просто впав на цю міну, ліг, щоб прикрити своїх побратимів", — розповідає дружина військовослужбовця.

На фото Юрій Кучер під час виконання бойового завдання на фронті. Фото: Наталія Кучер

До війська Юрій Кучер пішов у 2015 році.

"До роботи він ставився відповідально, завжди щось нове вчив, досвід у нього був", — додає Наталія.

На фото Юрій Кучер з дружиною Наталією після поранення. Фото: Наталія Кучер

Жінка, здогадувалася, каже, що Юрій задля інших готовий ризикнути собою, та що так станеться – не чекала.

"Юрій — добрий, спокійний, завжди допоможе. Вимогливий, як до себе, так і до інших. Особливо, до своїх рідних, завжди може підтримати", — розповідає Наталія.

З її слів, на лікування та відновлення Юрія постійно потрібні кошти. Минулої суботи на крафтовому ярмарку в Хмельницькому, як сказала Суспільному його співорганізаторка Катерина Савчук, для сапера Юрія Кучера зібрали близько 26 тисяч гривень, ще понад тисячу – відправили на картку.

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