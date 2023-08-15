На Закарпатті за ухилення від призову засудили чоловіка

На Закарпатті жителя Мукачева засудили до 3-х років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією відомства, мукачівець пройшов необхідний медогляд у територіальному центрі комплектування та підтримки, за результатами якого визнаний придатним до військової служби.

"Після отримання повістки на відправку до військової частини, закарпатець надав письмову заяву про відмову від призову до лав ЗСУ. Мотивував це рядом причин особистого характеру та власними переконаннями, зміст яких не уточнював", — йдеться у повідомленні.

Чоловік виклав власну версію подій перед судом і вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав. Попри це, суд ухвалив рішення щодо позбавлення волі закарпатця, — додають у прокуратурі.

Суд призначив 3 роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу за ст. 336 КК України. Наразі триває час на апеляційне оскарження вироку.

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