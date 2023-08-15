"Хати немає, даху немає" — жителі Львова про наслідки ракетного удару

У Львові внаслідок обстрілів 15 серпня пошкоджено 40 будинків: повилітали вікна та двері. У шестиповерховому будинку повністю згоріли 4 квартири. Суспільне поспілкувалось із людьми, які живуть у двоповерховому будинку поруч із місцем влучання ракети — дитячим садочком "Казка".

Василь Данилів під час повітряної тривоги спустився у підвал, розташований у будинку, поруч із яким влучила російська ракета.

"Ми сиділи в підвалі і почали підходити сусіди до нас. І воно як вдарило, то ми навіть не знали, що робити, дітей накривали. А воно ще раз гупнуло. Потім вже чекали відбою, можна так сказати. В нас в підвалі є віконечко, його винесло", — розповідає Василь Данилів.

Мешканець пошкодженого будинку Василь Данилів. Фото: Суспільне Львів

Помешкання, у якому проживає Василь разом із родиною, розташоване на другому поверсі. Вибуховою хвилею там вибило вікна і двері.

"Ми на другому поверсі спимо, там нема нічого. Хати немає, даху немає", — додає Василь.

Житель будинку Андрій Покровецький розповідає, його врятувало те, що він заховався у підвалі.

"Там, де вікно вирвало, я там спав. Мені кричать: біжи в підвал, бо щось летить. Я тільки забіг у підвал і одразу — бах. Діти кричать, думаю, ще щось летить", — розповідає Андрій.

Мешканець пошкодженого будинку Андрій Покровський. Фото: Суспільне Львів

Жителі будинку кажуть, поруч розташований дитячий садок, там кожен день на подвір'ї граються діти.

"Щастя, що це сталось не вдень. Це був би жах. Від вибухової хвилі через будинок перелетіла лавка. Це і не треба осколків, може і лавкою вбити", — каже Андрій.

Наслідки обстрілу Львова 15 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Львів

Чоловік говорить, у його будинку від вибуху зірвало дах, але він поки що туди не підіймався.

"Наразі я не готовий туди лізти. От так все життя будуєш, а потім хтось це руйнує", — додає Андрій.

Наслідки обстрілів Львова 15 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Львів

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Внаслідок ракетної атаки отримали травми 15 людей, серед них — 10-річна дитина.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 04:02, вона тривала до 05:49.