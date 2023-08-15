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Сім'ям загиблих та травмованим внаслідок ракетної атаки у Луцьку виділять гроші з місцевого бюджету
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Сім'ям загиблих та травмованим внаслідок ракетної атаки у Луцьку виділять гроші з місцевого бюджету

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Родинам трьох працівників, які загинули внаслідок ракетної атаки на підприємство у Луцьку, з міського бюджету виділять матеріальну допомогу.

Йдеться про 200 тисяч гривень кожній родині, повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Також місто візьме на себе всі витрати, пов'язані із похованням загиблих працівників, яким було 26, 52 та 55 років.

Щодо чотирьох травмованих, троє із яких перебувають у лікарні, то їм з міського бюджету мають повністю оплатити лікування та подальшу реабілітацію.

Що відомо про ракетний удар по підприємству

Зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.

Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.

Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку врятували одного із працівників.

За фактом ракетного удару по підприємству у Луцьку слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

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