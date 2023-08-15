Веслувальники з Миколаєва здобули шість медалей на Чемпіонаті України

Миколаївські спортсмени отримали шість медалей на Чемпіонаті України з академічного веслування серед юнаків та дівчат, який проходив з 9 по 13 серпня у Києві.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

"Вітаємо спортсменів та тренерів з досягненням!", — йдеться у повідомленні.

Миколаївці здобули шість нагород:

Марк Микитей посів 3 місце (клас човнів 4х);

Андрій Генералов та Григорій Словінський здобули "золоті" нагороди у класі човнів 4х, 2 та 3 місце у класах човнів 2х та 8+ відповідно;

Аркадій Дурняк посів 3 місце (клас човнів 8+);

Вікторія Суглоб виборола 3 місце (клас човнів 4х).

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.