Веслувальники з Миколаєва здобули шість медалей на Чемпіонаті України

Миколаївські спортсмени отримали шість медалей на Чемпіонаті України з академічного веслування серед юнаків та дівчат, який проходив з 9 по 13 серпня у Києві.
Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.
"Вітаємо спортсменів та тренерів з досягненням!", — йдеться у повідомленні.
Миколаївці здобули шість нагород:
- Марк Микитей посів 3 місце (клас човнів 4х);
- Андрій Генералов та Григорій Словінський здобули "золоті" нагороди у класі човнів 4х, 2 та 3 місце у класах човнів 2х та 8+ відповідно;
- Аркадій Дурняк посів 3 місце (клас човнів 8+);
- Вікторія Суглоб виборола 3 місце (клас човнів 4х).
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