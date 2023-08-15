На 76 зупинках громадського транспорту у Черкасах цьогоріч провели поточний ремонт. Торік відремонтували лише 20. Щодня працівники миють зупинки та прибирають.

Про це Суспільному розповіла прессекретарка комунального підприємства "Челуаш" Інна Ключка.

Прибиральниця території Олександра Гнатюк почала, як і зазвичай, свій робочий день о 7-й годині. Обмела павутину та прибрала територію довкола.

"Швиденько все сміття збираємо, міняємо кульки".

Суспільне Черкаси

Щовівторка прибирає і зелену зону.

"Ідемо по зеленій зоні та десь метрів 5-10 збираємо папірці".

За Олександрою закріпили 4 зупинки. Коли вона вийшла із відпустки, була вражена їхнім станом.

"Я виходжу, в мене на кожному віконечку (зупинки - ред.) по 2 малюнки. Чим його відмивати — не знаю. Уайт-спіритом? Ні. Не бере".

Суспільне Черкаси

Відмивала малюнки Олександра Гнатюк спеціальним розчином.

"Але ж бачите, уже воно не нове. Видно, що його нічим не можна. А це за ніч знов написали. У нас війна, ми ніби все робимо для перемоги. Хлопці наші на фронті, ми в тилу. І в тилу теж хочемо, щоб в нас було місто Черкаси дуже красиве. Ну от знов мені треба терти".

Суспільне Черкаси

Місцева жителька Оксана обурена таким станом зупинок.

"Немає слів до того, як наші люди ставляться до праці інших людей. Поваги немає зовсім ніякої".

Часто помічає малюнки на зупинках місцевий житель Артем.

"Це вандалізм, коли паскудять ці зупинки, треба, щоб дивилися за ними, кращими робили".

Суспільне Черкаси

Прибирають та ремонтують зупинки щодня, розповіла прессекретарка комунального підприємства "Челуаш" Інна Ключка

"Є працівники, які працюють на дільницях, на зупинках громадського транспорту, вони надають інформацію начальникам дільниць. І вже потім звідси формують план роботи. Яка зупинка почергово буде фарбуватися. Де потрібно зробити поточний ремонт, де треба замінити лаву, наприклад, на зупинці?".

Суспільне Черкаси

По місту є зупинки, які перебувають в аварійному стані та потребують повного відновлення

"Такі зупинки є, але, на жаль, саме такі роботи фінансують з капітальних видатків. Але під час воєнного стану на це фінансування немає. Але ми подали заявку на наступний рік".

Зі слів Інни Ключки, всього на обслуговуванні у підприємства 439 зупинок, ремонтуватимуть та прибиратимуть їх, доки дозволятимуть погодні умови.

Суспільне Черкаси

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