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У двох ДТП на Івано-Франківщині травмувалися жінка та підліток
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У двох ДТП на Івано-Франківщині травмувалися жінка та підліток

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У двох ДТП на Івано-Франківщині травмувалися жінка та підліток
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Упродовж 14 серпня 2023 на Івано-Франківщині сталися дві ДТП, в яких травмувалися жінка-пішохід та підліток. Аварії сталися на території Солотвинської та Дзвиняцької територіальних громад. Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Обидвох травмованих доправили у лікарні.

ДТП у Солотвинській громаді

Як йдеться у дописі, 14 серпня приблизно о 15:00 на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП у селі Пороги Солотвинської громади.

На Івано-Франківщині у ДТП травмувався малолітній керманич мопеда
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

"З'ясувалося, що 31-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Peugeot 508, обганяла мопед, який повертав ліворуч, та зіткнулася з ним", — йдеться у дописі.

За кермом мопеда був 13-річний місцевий підліток. Його госпіталізували у дитячу лікарню.

ДТП у Дзвиняцькій громаді

14 серпня о 22:00 у селі Дзвиняч 20-річний водій автомобіля BMW, житель селища Солотвин наїхав на жінку-пішохода. Її доставили у медичний заклад. Травмована — місцева жителька 1941 року народження.

У ДТП у Дзвинячі травмувалися жінка-пішохід
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі проводять розслідування та встановлюють обставини ДТП.

У всіх автопригодах водії за кермом були тверезими, пишуть поліцейські.

Що потрібно знати батькам, щоб уникнути ДТП з дітьми на дорогах:

  • перш ніж купувати дітям скутер чи мотоцикл, подумайте, чи зможе ваша дитина безпечно ним керувати;
  • подбайте, аби ваша дитина не лише знала правила дорожнього руху, але й дотримувалася їх;
  • не дозволяйте дітям до 16 років сідати за кермо мопеда, а також дітям від 16 років, які не мають посвідчення водія відповідної категорії;
  • власні мотозасоби зберігайте так, щоб ними не змогли скористатися без вашого відома підлітки.

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