Упродовж 14 серпня 2023 на Івано-Франківщині сталися дві ДТП, в яких травмувалися жінка-пішохід та підліток. Аварії сталися на території Солотвинської та Дзвиняцької територіальних громад. Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.
Обидвох травмованих доправили у лікарні.
ДТП у Солотвинській громаді
Як йдеться у дописі, 14 серпня приблизно о 15:00 на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП у селі Пороги Солотвинської громади.
"З'ясувалося, що 31-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Peugeot 508, обганяла мопед, який повертав ліворуч, та зіткнулася з ним", — йдеться у дописі.
За кермом мопеда був 13-річний місцевий підліток. Його госпіталізували у дитячу лікарню.
ДТП у Дзвиняцькій громаді
14 серпня о 22:00 у селі Дзвиняч 20-річний водій автомобіля BMW, житель селища Солотвин наїхав на жінку-пішохода. Її доставили у медичний заклад. Травмована — місцева жителька 1941 року народження.
Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі проводять розслідування та встановлюють обставини ДТП.
У всіх автопригодах водії за кермом були тверезими, пишуть поліцейські.
Що потрібно знати батькам, щоб уникнути ДТП з дітьми на дорогах:
- перш ніж купувати дітям скутер чи мотоцикл, подумайте, чи зможе ваша дитина безпечно ним керувати;
- подбайте, аби ваша дитина не лише знала правила дорожнього руху, але й дотримувалася їх;
- не дозволяйте дітям до 16 років сідати за кермо мопеда, а також дітям від 16 років, які не мають посвідчення водія відповідної категорії;
- власні мотозасоби зберігайте так, щоб ними не змогли скористатися без вашого відома підлітки.
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