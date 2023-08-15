Для проведення аварійно-ремонтних робіт в ніч з 15 на 16 серпня буде призупинена робота Лепехівського та Ново-Оболонського водозаборів у Сумах. Частина міста з 23:00 буде відключена від водопостачання.
Про це повідомляє КП "Міськводоканал".
Які райони та вулиці будуть без водопостачання
- Веретенівка;
- Ганнівка;
- Добровільна;
- Тимірязівка;
- Район автовокзалу;
- Селища Сад;
- Вулиця Косівщинська;
- Вулиця Реміснича;
- Вулиця Білопільський Шлях;
- Вулиця Степана Бандери;
- Вулиця Металургів;
- Вулиця Іллінська;
- В’ячеслава Чорновола;
- Вулиця Гамалія;
- Вулиця Герасима Кондратьєва;
- Вулиця Петропавлівська;
- Вулиця Сумської артбригади;
- Вулиця Роменська;
- Вулиця Шишкарівська;
- Вулиця Ярослава Мудрого;
- Вулиця Засумська та прилеглі до них вулиці.
Після завершення робіт водопостачання буде відновлено.
Вранці 16 серпня на підприємстві повідомили, що о 3:00 Ново-Оболонський водозабір був запущений в роботу, а о 5:00 запрацював Лепехівський водозабір.
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