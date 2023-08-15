Для проведення аварійно-ремонтних робіт в ніч з 15 на 16 серпня буде призупинена робота Лепехівського та Ново-Оболонського водозаборів у Сумах. Частина міста з 23:00 буде відключена від водопостачання.

Про це повідомляє КП "Міськводоканал".

Які райони та вулиці будуть без водопостачання

Веретенівка;

Ганнівка;

Добровільна;

Тимірязівка;

Район автовокзалу;

Селища Сад;

Вулиця Косівщинська;

Вулиця Реміснича;

Вулиця Білопільський Шлях;

Вулиця Степана Бандери;

Вулиця Металургів;

Вулиця Іллінська;

В’ячеслава Чорновола;

Вулиця Гамалія;

Вулиця Герасима Кондратьєва;

Вулиця Петропавлівська;

Вулиця Сумської артбригади;

Вулиця Роменська;

Вулиця Шишкарівська;

Вулиця Ярослава Мудрого;

Вулиця Засумська та прилеглі до них вулиці.

Після завершення робіт водопостачання буде відновлено.

Вранці 16 серпня на підприємстві повідомили, що о 3:00 Ново-Оболонський водозабір був запущений в роботу, а о 5:00 запрацював Лепехівський водозабір.

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