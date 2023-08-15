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Вночі буде зупинена робота Лепехівського та Ново-Оболонського водозаборів у Сумах: які вулиці будуть без води
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Вночі буде зупинена робота Лепехівського та Ново-Оболонського водозаборів у Сумах: які вулиці будуть без води

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Для проведення аварійно-ремонтних робіт в ніч з 15 на 16 серпня буде призупинена робота Лепехівського та Ново-Оболонського водозаборів у Сумах. Частина міста з 23:00 буде відключена від водопостачання.

Про це повідомляє КП "Міськводоканал".

Які райони та вулиці будуть без водопостачання

  • Веретенівка;
  • Ганнівка;
  • Добровільна;
  • Тимірязівка;
  • Район автовокзалу;
  • Селища Сад;
  • Вулиця Косівщинська;
  • Вулиця Реміснича;
  • Вулиця Білопільський Шлях;
  • Вулиця Степана Бандери;
  • Вулиця Металургів;
  • Вулиця Іллінська;
  • В’ячеслава Чорновола;
  • Вулиця Гамалія;
  • Вулиця Герасима Кондратьєва;
  • Вулиця Петропавлівська;
  • Вулиця Сумської артбригади;
  • Вулиця Роменська;
  • Вулиця Шишкарівська;
  • Вулиця Ярослава Мудрого;
  • Вулиця Засумська та прилеглі до них вулиці.

Після завершення робіт водопостачання буде відновлено.

Вранці 16 серпня на підприємстві повідомили, що о 3:00 Ново-Оболонський водозабір був запущений в роботу, а о 5:00 запрацював Лепехівський водозабір.

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