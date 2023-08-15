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На Полтавщині виявили тайник із касетними та авіаційними бомбами
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На Полтавщині виявили тайник із касетними та авіаційними бомбами

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Антитерорестичні заходи на Полтавщині
фото Управління СБУ в Полтавській області

Три касетних авіаційні бомби російського виробництва та вісім протитанкових авіаційних бомб виявили в одному із фермерських господарств, яке розташоване на території Полтавської області.

Сховище з бойовими засобами ураження знайшли на складі підприємства працівники Антитерористичного центру при Службі безпеки України, розповіла Суспільному речниця обласного управління СБУ Інна Усова.

Також з тайника правоохоронці вилучили один реактивний снаряд класу "повітря-земля", майже сім тисяч тротилових шашок із підривачами та 318 протитанкових мін.

Нині за даним фактом тривають заходи щодо встановлення обставин правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

На Полтавщині виявили тайник із касетними та авіаційними бомбами
Працівники СБУ під час перевірки. фото Управління СБУ в Полтавській області

Загалом з початку 2023-го року Антитерористичний центр при Службі безпеки України провів понад 900 антитерористичних і контрдиверсійних заходів. За підсумками перевірки вдалося розпочати 578 кримінальних проваджень за вчинення злочинів проти національної безпеки України. Усього перевірили понад один мільйон осіб, розповіла Інна Усова.

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