Три касетних авіаційні бомби російського виробництва та вісім протитанкових авіаційних бомб виявили в одному із фермерських господарств, яке розташоване на території Полтавської області.
Сховище з бойовими засобами ураження знайшли на складі підприємства працівники Антитерористичного центру при Службі безпеки України, розповіла Суспільному речниця обласного управління СБУ Інна Усова.
Також з тайника правоохоронці вилучили один реактивний снаряд класу "повітря-земля", майже сім тисяч тротилових шашок із підривачами та 318 протитанкових мін.
Нині за даним фактом тривають заходи щодо встановлення обставин правопорушення та притягнення винних до відповідальності.
Загалом з початку 2023-го року Антитерористичний центр при Службі безпеки України провів понад 900 антитерористичних і контрдиверсійних заходів. За підсумками перевірки вдалося розпочати 578 кримінальних проваджень за вчинення злочинів проти національної безпеки України. Усього перевірили понад один мільйон осіб, розповіла Інна Усова.
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