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Реінтеграція Криму відбуватиметься з чітким дотриманням прав людини — Поночовний
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Реінтеграція Криму відбуватиметься з чітким дотриманням прав людини — Поночовний

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Реінтеграція Криму відбуватиметься з чітким дотриманням прав людини — Поночовний
Фото: УНІАН

Реінтеграція Криму після звільнення від окупації не буде простою, але вона відбуватиметься із чітким дотриманням прав людини та цивілізованими, демократичними методами. Водночас прокуратуру АР Крим та м. Севастополя на півострові треба буде відновлювати з нуля.

Про це повідомив керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний в інтерв’ю виданню "Телеграф".

За словами Поночовного, у Криму набагато складніше буде проходити реінтеграція, ніж деокупація Сумської, Чернігівської та Київської областей. Там Росія не встигла створити повноцінні правоохоронні та судові органи, організувати примусову паспортизацію тощо. А окупація півострова триває вже понад дев'ять років.

"Всі ці роки Росія стирала на півострові українську ідентичність, демонізувала Україну в очах кримчан. Всі ці роки мешканці півострова перебувають під дією російської пропаганди. Тому обіцяти, що деокупація і реінтеграція Криму відбудеться так, що кримчани цього і не помітять, я не можу", — пояснив він.

Водночас керівник прокуратури АРК зауважив, що усі процеси реінтеграції Кримського півострова відбуватимуться з чітким дотриманням прав людини, використовуючи цивілізовані та демократичні методи.

"Звісно, перевірити всіх потрібно, щоб з часом не отримати ніж у спину. Але мова не йде про репресії. Це наші громадяни, які залишились на окупованій території. Ті, хто безпосередньо співпрацював з ворогом, мають бути визначені та притягнуті до відповідальності. Це в першу чергу потрібно як для безпеки кримчан, так і для безпеки всієї держави, щоб не повторилась ситуація лютого 2014 чи 2022 років", — уточнив Поночовний.

Крім того, відновлювати прокуратуру автономії в деокупованому Криму доведеться з нуля. У першу чергу, це пов'язано зі скороченням співробітників. До 2014 року у Криму їх було 1200, а наразі 77. Тому потрібно буде одразу знайти величезну кількість фахівців.

"Другий момент — у нас є невирішені законодавчі питання. Наприклад, якою буде доля кримінальних проваджень, які залишилися в Криму 2014 року, а це фактично 99% всіх проваджень, що були в органах досудового розслідування на той час", – сказав він у другій частині інтерв'ю.

На даний момент перед прокуратурою автономії стоїть завдання заповнити всі законодавчі прогалини, а також напрацювати механізми реінтеграції щодо кримінальної юстиції після повернення на півострів.

Зокрема, генпрокурор України створив робочу групу для напрацювань усіх можливих механізмів.

Водночас Поночовний зауважив, що буде масштабна та складна роботу у судів, адже деяких жителів Криму наразі окупанти незаконно утримують у місцях позбавлення волі, а також є такі кримчани, що відбувають покарання за реальні злочини, які є такими й за українським законодавством.

«З одного боку, скоєно злочин, і особа повинна відбувати покарання. З іншого — рішення відносно неї винесли незаконні органи. Тут важливо розробити чітку градацію, які судові рішення ми верифікуємо і визнаємо, а які — ні. Це масштабна робота, і охопити всі справи буде складно», - пояснив він.

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