Жительці Купʼянська Харківської області оголосили підозру у співпраці з росіянами. За даними слідства, вона публічно заперечувала російську агресію та закликала жителів Купʼянська працювати в окупаційній "адміністрації".

Про викриття повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"Маючи антиукраїнські погляди, колаборантка заперечувала збройну агресію РФ і стверджувала, що "Росія тут назавжди", — йдеться у повідомленні.

За версією слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ 69-річна жінка "публічно раділа окупантам", закликала місцевих працювати в окупаційній "адміністрації", підшукувала кандидатів та обіцяла посприяти працевлаштуванню.

Підозрюваній загрожує до 15 років заборони обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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