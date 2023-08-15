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"Публічно підтримувала "руський мир". Жительку Купʼянська підозрюють у колабораціонізмі
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"Публічно підтримувала "руський мир". Жительку Купʼянська підозрюють у колабораціонізмі

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&quot;Публічно підтримувала &quot;руський мир&quot;. Жительку Купʼянська підозрюють у колабораціонізмі
69-річна жителька Купʼянська, яку підозрюють у співпраці з росіянами, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: Поліція Харківської області

Жительці Купʼянська Харківської області оголосили підозру у співпраці з росіянами. За даними слідства, вона публічно заперечувала російську агресію та закликала жителів Купʼянська працювати в окупаційній "адміністрації".

Про викриття повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"Маючи антиукраїнські погляди, колаборантка заперечувала збройну агресію РФ і стверджувала, що "Росія тут назавжди", — йдеться у повідомленні.

За версією слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ 69-річна жінка "публічно раділа окупантам", закликала місцевих працювати в окупаційній "адміністрації", підшукувала кандидатів та обіцяла посприяти працевлаштуванню.

Підозрюваній загрожує до 15 років заборони обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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