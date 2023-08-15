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Пошкоджені кладовища Харкова внаслідок обстрілів РФ. В екоінспекції назвали суму збитків
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Пошкоджені кладовища Харкова внаслідок обстрілів РФ. В екоінспекції назвали суму збитків

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Пошкоджені кладовища Харкова внаслідок обстрілів РФ. В екоінспекції назвали суму збитків
Потрощені внаслідок обстрілів могили на цвинтарі у Циркунах, Харківська область, квітень 2023 року. Фото: Суспільне Харків

В екоінспекції підрахували шкоду довкіллю внаслідок влучань російської армії по території кладовищ у Харкові, що підпорядковуються комунальному підприємству "Ритуал".

Екологи зафіксували часткові руйнування на 12 цвинтарях, повідомила Державна екоінспекція у Харківській області.

"Тільки на кладовищах КП "Ритуал" Харкова в результаті засмічення земельних ресурсів частковим руйнуванням 12 кладовищ завдано шкоди довкіллю на загальну суму 95 170 877, 33 гривні", — сказано у повідомленні.

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