В екоінспекції підрахували шкоду довкіллю внаслідок влучань російської армії по території кладовищ у Харкові, що підпорядковуються комунальному підприємству "Ритуал".

Екологи зафіксували часткові руйнування на 12 цвинтарях, повідомила Державна екоінспекція у Харківській області.

"Тільки на кладовищах КП "Ритуал" Харкова в результаті засмічення земельних ресурсів частковим руйнуванням 12 кладовищ завдано шкоди довкіллю на загальну суму 95 170 877, 33 гривні", — сказано у повідомленні.

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