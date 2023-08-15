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Пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" не працював майже дві години
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Пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" не працював майже дві години

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Пункт пропуску &quot;Вишнє-Нємецьке — Ужгород&quot; не працював майже дві години
Фото: Закарпатська митниця/Facebook

15 серпня тимчасово не працював міжнародний пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород", що на словацько-українському кордоні. За інформацією відомства, тимчасово призупинили пасажирський та вантажний рух в обох напрямках.

Про це повідомляє Закарпатська митниця у Facebook.

Пасажирський та вантажний рух призупинили через відключення електроенергії для проведення робіт на високовольтному обладнанні.

Наразі роботу пункту пропуску відновили. Він не працював майже дві години.

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