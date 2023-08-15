Пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" не працював майже дві години

15 серпня тимчасово не працював міжнародний пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород", що на словацько-українському кордоні. За інформацією відомства, тимчасово призупинили пасажирський та вантажний рух в обох напрямках.
Про це повідомляє Закарпатська митниця у Facebook.
Пасажирський та вантажний рух призупинили через відключення електроенергії для проведення робіт на високовольтному обладнанні.
Наразі роботу пункту пропуску відновили. Він не працював майже дві години.
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