Планові відключення: де в Одесі не буде світла

15 серпня за деякими адресами в Одесі не буде світла через планові роботи ДТЕК.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Планові відключення діятимуть за адресами:

До 19:00: Академіка Вільямса вул.,56/1, 56/2, 56А, Академіка Філатова вул. 21, 23, 23Б, Генерала Петрова вул., 13-22Б, Героїв Крут вул., 20-28б, Івана та Юрія Лип вул.34-70, Космонавтів вул., 14- 21/4

До 22:00: 1-а Проектована вул., 7, 7А, 8А, 20,1-й Житомирський пров., 1, 3, 1-й Кіпарисний пров., 2, 4, 2-й Другої вулиці пров. 1- 12, 2-й Шостої вулиці пров. 1,-8А, 3-й Житомирський пров. 1, 4, 6,3-й Кипарисний пров., 1, 2, 3, 4, 4-й Житомирський пров.2-24, 5-а Вулиця,1- 24, 6-а Вулиця, 1- 25, 33/99,Академіка Гаркавого вул., 1-48А, Амурська вул.,5, 5/2, Вчительська вул., 1-27А, Гайова вул. 1-23, Гастело вул., 54-167А, Гранатна вул., 28-54, Дальня вул., 1-32, Джутовий пров., 1-10А, Дубова вул., 1- 31,Житомирська вул., 28-44,Житомирський пров., 3, 5,Капітана Гаврікова вул.,1-16, Конструкторський пров.,1А-11,Кутова вул.,1-27,Літакова вул., 1-18б, Москвіна пров., 1-12, Овідіопольська вулиця, 13-45, Овідіопольський пров., 1-7, Перший 6-ї вулиці пров., 1А-10А, Прирейкова вул., 1-38, Проектуєма вул. 1-20, Профспілкова вул., 2-34/1, Путьова вул., 44-48, Пшенична вул. 7-24, Радіальний пров., 1-12, Радісна вул., 32-54, Святослава Ріхтера вул., 35-130, Стеклова вул., 1-43, Степана Разіна вул., 66-70, Тираспольська вул., 1-24А, Тираспольське шосе вул., 24 Трудових резервів вул., 1-10, Туристська вул., 20-46, Умова вул., 2-49, Центральний аеропорт вул., 1-23

До 18:30: Академіка Панкратової вул., 1-31А, Володимира Хавкіна вул., 1-31, Геологічна вул., 9, 9А, 23А, Кругова вул., 10Б-58, Степова вул. 1-31, Хутірська вул., 15-71

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