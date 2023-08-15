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У місті на Черкащині внаслідок влучання російської ракети без водопостачання п'ять районів
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У місті на Черкащині внаслідок влучання російської ракети без водопостачання п'ять районів

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У місті на Черкащині внаслідок влучання російської ракети без водопостачання п'ять районів
Суспільне: Черкаси

У Смілі на Черкащині внаслідок влучання російської ракети 15 серпня без водопостачання залишились п'ять районів. Населення просять запастися водою, терміни ремонту мережі наразі не визначили.

Про це у відеозверненні розповів міський голова Сміли Сергій Ананко.

Росіяни влучили по території Сміли, було два влучання. З офіційних джерел відомо, що одне з них було на території медзакладу, а інше — на території одного з приватних підприємств. Минулося без жертв.

"У нас дуже критична ситуація з водопостачанням більшої частини міста, тому що пошкоджений трубопровід, працюють комунальники та правоохоронці. Через деякі обставини ми не можемо здійснити зараз екстрений ремонт. Він потребує значних капіталовкладень і займе тривалий час. Поки що не можу сказати, наскільки це довготривало, поки не побачимо масштаби руйнації водопроводу і теплотраси. З теплотрасою простіше, бо до зими ще далеко. А нині працюємо над відновленням водопостачання", — повідомив Ананко.

У Смілі внаслідок влучання російської ракети без водопостачання п'ять районів
Суспільне: Черкаси

Тимчасово буде відсутнє водопостачання у мешканців мікрорайонів "Радіоприладного заводу", "Станції Шевченка", "Богдана", "Гречківка" та "Яблунівка"

Пізніше влада повідомить графіки по подачі й підвозу технічної води.

Що відомо про ракетний удар по Смілі 15 серпня

По території Черкащини вранці 15 серпня російська армія завдала ракетних ударів. Поцілили по територіях медзакладу та приватного підприємства у Смілі, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець. Зі слів посадовця, постраждалих немає. Пошкоджений водопровід та теплотраса.

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