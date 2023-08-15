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Внаслідок ракетної атаки на Львів повністю згоріли 4 квартири
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Внаслідок ракетної атаки на Львів повністю згоріли 4 квартири

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Внаслідок ракетної атаки на Львів повністю згоріли 4 квартири
Наслідки обстрілу Львова 15 серпня 2023 року. Фото: ДСНС України

У Львові, 15 серпня, російська ракета влучила на територію дитячого садочка "Казка". Крім того руйнувань зазнав будинок, який розташований поруч, там повністю згоріли 4 квартири.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Окрім території садочку, зазнали руйнувань будинки, які поруч: будинок ОСББ, там фактично вигоріли верхні поверхи, повилітали всі вікна та двері. В садочках також повилітали вікна та двері, поруч офісні будинки", — говорить Андрій Садовий.

Внаслідок ракетної атаки на Львів повністю згоріли 4 квартири
Наслідки обстрілу Львова 15 серпня 2023 року. Фото: ДСНС України

На комісії із надзвичайних ситуацій погодили виділити 20 мільйонів гривень на допомогу людям, чиї помешкання зазнали руйнувань внаслідок атаки. Людям, які втратили помешкання, міська рада пропонує або компенсувати оренду квартири, або поселитися у модульному містечку.

"За однокімнатну квартиру ми компенсуємо 10 тисяч гривень в місяць, за двокімнатну — 12, за трикімнатну — 15 тисяч гривень", — каже Андрій Садовий.

Також Андрій Садовий повідомив, що міська рада допоможе відремонтувати квартири та компенсують гроші за втрачені речі.

Що відомо про ракетний удар по Львівщині 15 серпня

Вранці, 15 серпня, у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Внаслідок ракетної атаки отримали травми 15 людей, серед них — 10 річна дитина.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 04:02, вона тривала до 05:49.

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