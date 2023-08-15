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"Я більше потрібен Україні як військовий, ніж танцюрист". Загинув Мікаель Іщенко з Харківщини, який переїхав у Косів
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"Я більше потрібен Україні як військовий, ніж танцюрист". Загинув Мікаель Іщенко з Харківщини, який переїхав у Косів

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&quot;Я більше потрібен Україні як військовий, ніж танцюрист&quot;. Загинув Мікаель Іщенко з Харківщини, який переїхав у Косів
20-річний військовий Мікаель Іщенко. Фото: Facebook/Любовь Каракаптан

У російсько-українській війні загинув 20-річний волонтер і військовослужбовець Мікаель Іщенко з Харківщини, який на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну із сім'єю переїхав на Івано-Франківщину. Про це Суспільному повідомила координаторка волонтерського центру "Прихисток душі" Оксана Соколюк.

Мікаель Іщенко народився 26 вересня 2002 року в Люботинській громаді, що на Харківщині. Хлопець навчався на факультеті хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури, мав свій колектив. Після початку повномасштабної війни, у березні 2022 року, він переїхав у Косів Івано-Франківської області.

"У березні Мікаель прийшов у наш волонтерський центр, шукаючи, чим він може бути корисним. Йому тоді було 19. Він казав: "Може, є якась для мене робота? Що я можу робити? Можливо, я можу з дітьми займатися?" — пригадує координаторка "Прихистку душі" Оксана Соколюк.

На війні поліг доброволець Мікаель Іщенко з Харківщини, який на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну переїхав у Ксоів
Мікаель Іщенко. Фото: Facebook/Надя Кіт Павлюк

За її словами, хлопець плів маскувальні сітки та допомагав волонтерам на кухні. Згодом, коли у штабі почали працювати з дітьми-переселенцями, навчав їх.

"Я йому казала: "Ти ж розумієш, що все на безоплатній основі?" Він відповів: "Добре". Мікаель проводив заняття з хореографії для діток. Він прекрасно з ними спілкувався, малеча просто обожнювала його. Діти на Мікаелі "висіли" буквально. Він був дуже позитивним, у нього усмішка не сходила з обличчя. Добре розмовляв українською, хоч і "проскакували" у нього русизми. Але завжди просив нас виправляти його і по-дитячому сміявся над нашою гуцульською говіркою", — розповідає Оксана Соколюк.

Загинув 20-річний Мікаель Іщенко з Харківської області, який на початку великої війни переїхав на Івано-Франківщину
У "Прихистку душі" Мікаель Іщенко проводив заняття з хореографії для дітей-переселенців. Фото: Facebook/Надя Кіт Павлюк

"Я більше потрібен Україні як військовий, ніж танцюрист"

Влітку 2022 року Мікаель Іщенко вирішив вступити до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

"Ми дуже багато розмовляли з ним, йому боліло за Україну. Не знаю, що змінилося, але курсантом військового навчального закладу Мікаель так і не став. Тож вирішив піти добровольцем на війну. Його мама була дуже проти. Він їй відповів: "Я більше потрібен Україні як військовий, ніж танцюрист". Коли Мікаель їхав на фронт, то сказав: "Дякую, що ви мене прихистили, дали можливість працювати для країни", — ділиться Оксана Соколюк.

У бою з російськими окупантами загинув Мікаель Іщенко з Харківщини
Мікаель Іщенко з волонтерами "Прихистку душі" перед від'їздом на війну. Фото: Facebook/Ксенія Соколюк

Мікаель Іщенко воював у складі 81 окремої аеромобільної бригади поблизу Білогорівки Бахмутського району.

Про загибель військового також у Facebook написав волонтер та чоботар з Косова Роман Хромейчук.

"Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх", — Біблія. Мікаель Іщенко, Міка, світла пам'ять тобі, хлопчику. "Я хочу стати героєм!" — твої слова при нашій останній зустрічі. Ти ним став. Не так, як хотілося. Хай буде проклята війна і ті, хто її розв'язав", — написав Роман Хромейчук.

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