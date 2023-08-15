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У Миколаївській області відбудуться навчання з цивільного захисту
ОСВІТАЕвакуаціяРадіаціяПОЖЕЖАРегіони

У Миколаївській області відбудуться навчання з цивільного захисту

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У Миколаївській області 17 та 18 серпня 2023 року на території Вознесенського району та у місті Южноукраїнськ проводитимуться командно-штабні навчання з цивільного захисту.

Про це повідомили на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів", — зазначили у повідомлені ОВА.

У ході відпрацювання можливе обмеження руху транспорту по дорогах регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району.

У Миколаївській ОВА наголосили, що всі заходи навчального характеру, тому просять зберігати спокій.

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