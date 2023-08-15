Чоловік із Черкас примушував жінку жебракувати

46-річний черкащанин змушував жінку жебракувати для власного збагачення.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Наталія Ткачук.

Місцевий житель використовував жінку, яка опинилась у складних життєвих обставинах, для власного збагачення.

"Чоловік скористався фізичним і психологічним станом потерпілої. Він тривалий час примушував її жебракувати в людних місцях. Сам він спостерігав за процесом неподалік. Забирав кошти та відвозив потерпілу до власної домівки, де вони "спільно проживали". Після закінчення "роботи" дівчини, присвоював гроші отримані в результаті жебракування та витрачав на свій власний розсуд", — розповіла Наталія Ткачук.

Правоохоронці помітили незаконну діяльність і зафіксували на камери відеоспостереження.

Чоловіка затримали. При обшукові вилучили гроші отримані від жебрацтва.

Чоловіку оголосили підозру. Обирають запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Поліція Черкащини

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