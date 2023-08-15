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На Івано-Франківщині легковий автомобіль потрапив під потяг: травмувалася жінка
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На Івано-Франківщині легковий автомобіль потрапив під потяг: травмувалася жінка

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На Івано-Франківщині легковий автомобіль потрапив під потяг: травмувалася жінка
Фото: Facebook/ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

У Калуському районі, що на Івано-Франківщині, сталася ДТП: легковий автомобіль потрапив під потяг. Унаслідок автопригоди травмувалася жінка. Ліквідовувати наслідки аварії допомагали рятувальники. Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Повідомлення про ДТП на залізничному переїзді в селі Голинь за участі легковика та поїзда надійшло до Служби порятунку 15 серпня о 08:45.

На місце автопригоди вирушили 14 калуських рятувальників. Вони від'єднали клеми акумуляторної батареї в авто, щоб запобігти можливій пожежі.

"Інформація щодо травмованих унаслідок ДТП та обставини автопригоди встановлюють поліцейські", — йдеться у дописі.

До ліквідації наслідків аварії залучили чотири спецавтомобілі, а також безпілотний літальний апарат.

Внаслідок ДТП травмувалася жінка. Її госпіталізували у лікарню. Наразі пацієнтку оглядають медики. Про це у коментарі Суспільному повідомив керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

На сторінці у Facebook поліцейські повідомили, що на переїзді легковий автомобіль Daewoo Lanos, яким кермувала жителька Калуського району 1995 року народження, зіткнувся з пасажирським потягом Чернівці — Львів.

"Водійка автомобіля проігнорувала попереджувальні знаки, поїхала на червоне світло та виїхала на залізничний переїзд, де відбулося зіткнення. Жінку доправили до лікарні для встановлення ступеня важкості отриманих травм", — йдеться у дописі.

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