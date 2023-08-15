15 серпня близько 4:30 ранку, армія РФ обстріляла село Степне Запорізької області. Ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадку, повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба. Внаслідок обстрілу одна людина дістала поранення.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з очевидцями обстрілу.

Армія РФ пошкодила лінії електропередач, у селі немає світла.

Найбільших руйнувань зазнав кабінет директора гімназії, спортзал та бібліотека, а також коридор першого та другого поверхів.

Наслідки ракетного удару по Степному, Запорізька область, 15 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Директорка Степнянської гімназії Валентина Селіванова каже: всі 4 снаряди прилетіли за територію школи, на спортивний майданчик:

Валентина Селіванова, дирекорка гімназії. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Зруйновані з цього боку майже всі вікна і двері, в школі їх приблизно 100. Зруйновані не тільки вхідні двері, а й міжкімнатні на першому й на другому поверсі в коридорах. Вже перевірили піротехніки школу, перевірили всі ці вирви, зараз збираємо сміття".

Працівники гімназії прибирають наслідки обстрілів, Степне, Запорізька область, 15.08.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Валентини Селіванової, зараз найголовніше — закрити вікна:

"Щоб не було доступу, щоб, можливо, якщо якась негода, щоб воно нам не залило те, що у нас залишилося. Будемо вирішувати це питання. А там уже, коли будуть кошти, невідомо які, сподіваюсь, можливо, вже тоді зробимо".

Наслідки ракетного удару по Степному, Запорізька область, 15 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Тетяна Кіріян, вчителька початкових класів, каже, що в її класі вилетіли двері:

"Ранок, о 4:30 пішли вибухи, спочатку три зразу підряд, четвертий пізніше. Гучно було чути. Зразу ми відчуваємо, що це вже до нас. По силі звуку вибуху".

Тетяна Кіріян, вчителька початкових класів. Фото: Суспільне Запоріжжя

Одна жінка дістала легких поранень внаслідок сьогоднішнього обстрілу села Степне Запорізької області. Вона самостійно звернулася по медичну допомогу, повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.

Юрій Малашко, голова ЗОВА. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки ракетного удару по Степному, Запорізька область, 15 серпня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Раніше Суспільне повідомляло, що вночі, 14 серпня, армія РФ завдала три ракетні удари по селу Степне Запорізької області. Внаслідок обстрілів на територіях двох домоволодінь вщент зруйновані два житлові будинки, ще два пошкоджені, у сусідніх — повилітали вікна і шибки. Дві людини загинули під завалами, трьох вдалося врятували. Одна жінка у тяжкому стані перебуває в лікарні.

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