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Жителів Ужгородського району попереджають про планові вибухи на кар'єрі
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Жителів Ужгородського району попереджають про планові вибухи на кар'єрі

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Жителів Ужгородського району попереджають про планові вибухи на кар'єрі
Фото: prozahid

Жителів Ужгородського району попереджають про планові вибухи на Кам'яницькому кар'єрі.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської районної державної адміністрації у Facebook.

15 серпня з 13:00 до 17:00 год у селі Кам'яниця Оноківської територіальної громади у кар'єрі виробничого підрозділу "Кам'яницький кар'єр" філії "ЦУП" АТ "Укрзалізниця", будуть проводитися планові масові вибухи, — йдеться у повідомленні.

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