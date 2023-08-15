У Чернігові в 29 школі виявили недоліки в укритті. Там під час опадів почала мокріти стіна. Про це 15 серпня під час ранкової наради в міськраді повідомив начальник відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Чернігівської міської ради Валентин Войтенко.

З його слів, усунути всі недоліки мають через два три тижні.

"Проблема в тому, що опади, і мокріє стіна з невідомих причин. Прийнято рішення виконати термоізоляцію цокольного приміщення і зробити гідроізоляцію навколо цієї стіни і з подальшим відведенням дощових вод, якомога далі", — сказав Валентин Войтенко.

Начальник відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Чернігівської міської ради Валентин Войтенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура повідомив, що з 1 вересня у 29 школі планують розпочати навчальний процес очно.

"Всі роботи, які можна було зробити в 29 школі по найпростішому укриттю, вони облаштовані. Ті роботи, які було виконано на замовлення управління капітального будівництва, частково гідроізоляція, не дала повних результатів. Вода зайшла в іншу частину стіни. Зараз це питання вирішують. Я не думаю, що всі роботи вони встигнуть провести за два тижні. Те що я знаю, сьогодні чи завтра (15-16 серпня, — ред.) там має бути проведено дослідження додаткове".

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. ФОТО: Суспільне Чернігів

У разі, якщо ремонтні роботи не зможуть виконати до 1 вересня, укриття буде придатне до використання, адже роботи проводитимуть із зовнішньої сторони будівлі, каже Білогура.

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако доручив провести збори з батьками та повідомити їх про ситуацію та терміни виконання робіт.

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів

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