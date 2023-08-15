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У Бучі переносять інсталяцію з іменами загиблих унаслідок російського вторгнення
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У Бучі переносять інсталяцію з іменами загиблих унаслідок російського вторгнення

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У Бучі на нове місце переносять інсталяцію з іменами жертв воєнних злочинів армії РФ
Фото: Бучанська міська рада/Telegram

У Бучі змінює розташування інсталяція з іменами жертв російського вторгнення. Конструкція розміщуватиметься біля Храму Андрія Первозванного.

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Telegram.

Роботи з перенесення меморіального знака вже почалися. У міськраді пояснили, що біля входу до Бучанського міського парку стіна пам’яті з іменами загиблих розміщувалась тимчасово — на час проведення концерту-реквієму на вшанування загиблих внаслідок російського вторгнення.

Відтепер конструкція розташовуватиметься на території Храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Місце обране не випадково — біля храму у братській могилі були поховані жертви російських воєнних злочинів.

"Після деокупації громади там відбулась ексгумація тіл. Весь світ став свідком страшних злочинів росіян", — нагадали у міській раді.

Що відомо про воєнні злочини у Бучі

Буча була в окупації росіян 33 дні, російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого. Того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

31 березня 2022 року російські війська залишили Бучу. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Коли після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто — там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі — зі зв'язаними за спиною руками. Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі. 14 квітня минулого року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто відвідав Бучу.

8 квітня 2022 року у місті Буча Київської області почали ексгумацію тіл з братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих, щоб ідентифікувати людей та встановити обставини їхньої смерті.

Приватна американська компанія Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих у Бучі були зафіксовані на супутникових знімках ще 10 березня 2022 року.

Правоохоронці зафіксували понад 9 тисяч воєнних злочинів, які армія РФ скоїла під час окупації Бучанського району Київщини. Загинули більше 1 700 цивільних людей, із них близько 700 у Бучі. Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини.

У ЗСУ заявили, що знищили російських військових, які катували цивільних у Бучі.

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