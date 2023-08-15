Працівники сервісних центрів МВС Рівненщини вивчають жестову мову. Це роблять для того, щоб обслуговувати клієнтів з вадами слуху. Про це Суспільному розповіла речниця центру Ярослава Княжинська. За її словами, це вже третє заняття.

Марина Коновальчук працює адміністраторкою сервісного центру Володимирецького відділення МВС. Жінка вже втретє відвідала заняття із жестової мови. Вивчає її, щоб мати змогу надавати послуги відвідувачам з вадами слуху.

"Потрібно жестами вміти і привітатися, і сказати, які документи потрібні. Для цього треба час і практика. Якщо людина приходить до нас перереєстровувати транспортний засіб, то це важливо, аби вона нас розуміла і ми її", — пояснила вона.

Адміністраторка сервісного центру Володимирецького відділення МВС Марина Коновальчук. Фото: Суспільне Рівне

Заняття для працівників сервісних центрів МВС проводить перекладачка жестової мови Неля Новачук. За її словами, опанувати мову на елементарному рівні можна за п'ять-десять занять.

"Жестова мова — логічна. Нічого складного немає. Якийсь предмет показуєш рукою і він, дійсно, відповідає логіці, показуєш так, що це, дійсно, схоже на той предмет", — додала жінка.

Перекладачка жестової мови Неля Новачук. Фото: Суспільне Рівне

Працівники сервісних центрів вивчають професійну термінологію та найчастіше вживані слова, опановують побудову речень жестовою мовою. Заняття відвідує одночасно не більше 12 людей.

"Це вже у нас третій урок і плануємо ще, як мінімум, три уроки провести для наших адміністраторів, тому що сервісні центри працюють з людьми, до нас приходять різні люди і ми маємо навчитися їх розуміти. Щоб люди, прийшовши до нас, не відчували жодних бар'єрів", — зауважила речниця сервісного центру МВС Рівненщини Ярослава Княжинська.

Речниця сервісного центру МВС Рівненщини Ярослава Княжинська. Фото: Суспільне Рівне

Вивчення жестової мови на елементарному рівні, за її словами, є обов'язковим для усіх співробітників сервісних центрів МВС області.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook